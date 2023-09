Gewaltvorwurf: Ein Polizist aus Untersuchungshaft entlassen

Ein Polizist ist wieder auf freiem Fuß.

Schwere Körperverletzung, Behinderung der Justiz, Fälschung: Die Ermittlungen der Generalinspektion der Polizei (IGP) wegen mutmaßlicher Polizeigewalt in der Bahnhofswache am Abend des Marathons am 20. Mai und der weiteren Vorwürfe sind «noch am Laufen», wie die Justizverwaltung am Dienstag angab.

Einer der vier Beamten, die am 10. bzw. 12. Juli in Untersuchungshaft kamen, sei jedoch kürzlich unter richterlicher Aufsicht freigelassen worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Für die anderen drei gebe es entsprechende Anträge.

Das sagen die Anwälte

Einer der Festgenommenen war nach eigenen Angaben an dem betreffenden Abend gar nicht im Dienst, sondern hat einen Kollegen abgeholt. Seine Anwälte, Anna Bracke und Laurent Ries wollen am Mittwochmorgen für die Freilassung ihres Mandanten plädieren. «Es genügt, wir befinden uns in einem Rechtsstaat», so Ries. «Was unseren Mandanten betrifft, so besteht keine Gefahr, dass Beweise vernichtet werden, keine Flucht- und keine Wiederholungsgefahr. Zumal er an diesem Abend kein Polizist war und keine aktive Rolle gespielt hat», erklärte der Anwalt.

Neben diesem wird am Mittwoch ein weiterer Antrag auf Freilassung verhandelt. Ende August hatte die Ratskammer des Berufungsgerichts nach einer vorher beschiedenen Haftverschonung entschieden, dass doch alle Polizisten in Haft bleiben müssen.