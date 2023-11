Gewerkschaften: «Der Minister lässt die Arbeitnehmer im Ungewissen»

Die Handling-Lizenz von LuxairCargo soll womöglich an Cargolux gehen.

«Obwohl die Auswahl der Unternehmen am 31. Oktober geendet ist, hat der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten noch immer keine Lizenzen vergeben und es sind keine Informationen über das Datum der Vergabe bekannt», monieren die Gewerkschaften OGBL, LCGB und NGL-SNEP am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung. «Der zuständige Minister lässt die 1200 Arbeitnehmer von LuxairCargo im Ungewissen, das ist inakzeptabel».