Luxair: Gewerkschaften in Luxemburg fordern Tripartite wegen Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaften LCGB, OGBL und NGL fordern vom Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, François Bausch (Déi Gréng), den Begleitausschuss der Tripartite Luftfahrt vorzeitig einzuberufen, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag schreiben. Grund sei die «Untätigkeit der Generaldirektion in Bezug auf die Arbeitsüberlastung des Luxair-Personals», heißt es.