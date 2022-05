Luxemburg : Gewerkschaften gehen am 1. Mai getrennte Wege

LUXEMBURG – Die Gewerkschaften OGBL und LCGB mobilisieren ihre Anhänger im Großherzogtum wie gewohnt am Sonntag, den 1. Mai – einen Monat nach der Tripartite.

Die Gewerkschaften sind selten so gespalten an den traditionellen Demonstrations-Termin des 1. Mai herangegangen wie in diesem Jahr. Getrennt begehen sie am Sonntag den Tag der Arbeit. Während der OGBL um 10 Uhr am Luxemburger Bahnhof in Richtung Neumünster aufbricht, hat der LCGB Remich (10.30 Uhr) gewählt – wie um sicher zu gehen, dass man sich nicht über den Weg läuft. Und auch die Botschaften werden dementsprechend unterschiedlich sein.