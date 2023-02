Luxemburg : Gewerkschaften pochen auf Anpassung der Steuertabelle

Die Steuertabelle an die Inflation anpassen: Die Idee ist nicht neu, doch vor der nahenden Tripartite haben die Gewerkschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag diese Forderung wiederholt. «Diese Anpassung ist unerlässlich geworden, um den Erhalt der Kaufkraft der Arbeitnehmer und Rentner zu gewährleisten», so OGBL, LCGB und CGFP. Die Arbeitnehmervertretungen beklagen, dass ohne diese Maßnahme zwar die Kaufkraft auf Bruttoebene gesteigert werde, sie aber auf Ebene des Nettos weiter sinke.