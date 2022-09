Tripartite Ende September : Gewerkschaften trommeln Luxair-Belegschaft zur Demo zusammen

Für den 26. September ist eine Tripartite Luftfahrt geplant, bei der es laut Ministerium um die finanzielle Situation der Airline gehen soll. Zu deren Anlass wollen die Gewerkschaften OGBL und LCGB den rund 2800 Beschäftigten von Luxair und ihren Problemen Gehör verschaffen – sie rufen am Donnerstag per Flyer zu einer Demonstration für den Tag der Tripartite auf und fordern: «Respekt des Luxair-Personals durch die Generaldirektion» sowie bessere Arbeitsbedingungen und angepasste Bezahlung, die «dem täglichen Einsatz aller Beschäftigten entspricht». Die Demonstration wird vom Parkhaus Glacis aus starten und zum Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am Place de l'Europe ziehen.