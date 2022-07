Gewerkschaften werfen Luxair vor, gesetzliche Rahmen auszureizen

In einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch gehen die Gewerkschaften LCGB, OGBL und NGL-SNEP die Fluggesellschaft Luxair bezüglich der aktuellen Arbeitsbedingungen des Personals an. Dass der Flugbetrieb sich nach zwei Pandemiejahren wieder normalisiert habe, sei zwar «ermutigend», so die Gewerkschaften, habe jedoch «ein dauerhaft hohes Niveau der Arbeitsbelastung und ein Rekordniveau bei der Ermüdung des Personals geschaffen».