Inflations- und Rezessionsängste : Gewinn von US-Finanzriese Goldman Sachs sinkt um fast die Hälfte

Inflations- und Rezessionsängste hielten die Finanzmärkte im jüngsten Quartal in Atem – Börsengänge und Fusionen waren rar. Nach glänzenden Geschäften in der Pandemie verdienten die US-Banken deutlich weniger.

Die hohe Nervosität an den Finanzmärkten spielt Banken wie Goldman Sachs allerdings auch in die Karten. Da viele Anleger ihre Portfolios anpassten, boomte das Wertpapierhandelsgeschäft im vergangenen Quartal. Goldman-Vorstandschef David Solomon sprach im Geschäftsbericht von «soliden Ergebnissen». Doch insgesamt fielen die Erträge des Geldhauses um 23 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar.

Analysten rechneten mit noch stärkeren Verlusten

Trotz der starken Geschäftseinbußen kam der Quartalsbericht an der Börse gut an. Die Aktie startete mit einem Kursplus von 4,5 Prozent in den US-Handel. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich schwächeren Zahlen gerechnet. Außerdem kündigte Goldman Sachs eine Erhöhung der Quartalsdividende von 2,0 auf 2,5 Dollar pro Aktie an.