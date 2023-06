Den Atelier: Gewinne Tickets für Röyksopp in Neimënster

Konzert

Röyksopp: Ein Bandname, den die meisten entweder falsch schreiben oder aussprechen – oder beides. Die Norweger haben einen festen Platz in der Geschichte der elektronischen Musik eingenommen. Ihre Platten wurden mit Platin ausgezeichnet, sie haben Künstler wie Coldplay, Depeche Mode und Kings Of Leon geremixt und Musik für Künstler wie Robyn, Lykke Li und Karin Dreijer-Andersson (Fever Ray / The Knife) geschrieben. Röyksopp stammt aus der Clubszene und hat eine Vorliebe für Italo-Disco, die Gruppe verbindet das Unerwartete mit dem Vertrauten, das Hirngesteuerte mit neuer Frische. Die Sounds basieren hauptsächlich auf dem Bereich des Synth-Pop – mit einem gelegentlichen Krautrock-Ausflug und experimentellen Synthesizern der Siebziger. Röyksopps Sound ist in jeder Hinsicht einzigartig. Erst kürzlich haben die norwegischen Elektro-Superstars ihre Albumtrilogie Mysteries I-III veröffentlicht.