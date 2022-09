Hingis bis Hantuchová : Gewinne zwei Plätze für das Finale der «Luxembourg Ladies Tennis Masters»

Tennis Turnier

L'essentiel schenkt Dir zwei Tickets für das Finale des der «Luxembourg Ladies Tennis Masters» am 23. Oktober. Ein 100-prozentiges Frauenturnier mit ehemaligen Weltstars wie Martina Hingis, Daniela Hantuchová, Julia Görges und weiteren ehemaligen Spitzenspielerinnen. Sie treten vom 19. bis 23. Oktober in der Coque gegeneinander an.