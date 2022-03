Zayn ist nicht allein : Gewisse Wunden heilt auch die Zeit nie

One-Direction-Fans sind untröstlich: Zayn Malik hat die Band definitiv verlassen. Jede Generation hat ihr großes Musik-Trauma.

Man hörte die Herzen der Directioner brechen: Zayn Malik stieg vergangene Woche bei der Schnügel-Band One Direction aus. «Ich kann das einfach nicht mehr. Das bin nicht wirklich ich», sagte er im Interview mit The Sun. Seine Verlobte, die angeblich ausschlaggebend für Zayns Ausstieg war, wird von Fans bereits als neue Yoko Ono bezeichnet.

Yoko Ono gilt als verantwortlich für das Auseinanderbrechen der Beatles. Für die damalige Generation war das Ende der Fab Four ein traumatisches Erlebnis. Nicht, dass wir One Direction jemals auf eine Stufe mit den Beatles stellen würden – bei den Fan-Reaktionen lassen sich aber durchaus Parallelen erkennen.

Robbie Williams verlässt Take That 1995 war die Boygroup Take That auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Aushängeschild Robbie Williams kämpfte jedoch mit Drogenproblemen, entging sogar haarscharf einer Überdosis. Die Band setzte ihm ein Ultimatum: Entweder er bekommt seine Sucht in den Griff oder er verlässt die Band noch vor der angesetzten Welttour. Robbie ging – die Fans waren am Boden zerstört.