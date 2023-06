Luxemburg: Gewitter könnten Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag verhageln

Das Wetter ist keine exakte Wissenschaft und die Launen des Himmels sind manchmal schwer vorhersehbar. Noch am Mittwoch hatte der luxemburgische Wetterdienst vorhergesagt hatte, dass die Gewitterepisode am Donnerstag um 14 Uhr enden würde. Am heutigen Donnerstag verlängerte er die gelbe Gefahrenstufe schließlich bis Freitag Mitternacht. «Das Risiko von Gewittern mit starken Niederschlägen wird den ganzen Tag über bestehen bleiben», so MeteoLux. «Zu Beginn der kommenden Nacht wird sich das Wetter beruhigen».