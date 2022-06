Wetter : Gewitter, Starkregen, Hagel – Unwetterwarnung für ganz Luxemburg

LUXEMBURG – Der Wetterdienst «MeteoLux» hat am Donnerstag für das gesamte Landesgebiet die gelbe Warnstufe ausgerufen. Sie gilt im Zeitraum von 15 Uhr bis 20 Uhr.

Zwar beginnt der Donnerstag sehr sonnig und wenig bewölkt, am Nachmittag und vor allem am Abend wird jedoch mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Windböen gerechnet, die Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen können. Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 28 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag sind teils kräftige Gewitter möglich, es kühlt auf bis zu zwölf Grad ab.

Der Freitag wird ruhiger. In der zweiten Tageshälfte setzt sich die Sonne immer mehr durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 29 Grad. Am Samstag erwartet die Menschen in Luxemburg viel Sonne und kein Niederschlag bei Höchstwerten zwischen 25 und 27 Grad. Auch der Sonntag wird sommerlich. An beiden Wochenendtagen sind 13 Sonnenstunden vorhergesagt.