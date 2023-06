Meteolux: Gewitter und Starkregen für Luxemburg gemeldet

Eine «Störung» mit labilen Luftmassen kommt am Montag auf Luxemburg zu, wie Meteolux in der Vorhersage am Nachmittag schreibt. Das bedeutet, dass ab dem Abend und in der kommenden Nacht Gewitter «und zeitweise Starkregen» möglich sind, so der Wetterdienst. Begleitend können Windböen von bis zu 65 Stundenkilometern hinzukommen – die Sonnenschirme sollte man vorsorglich also besser reinholen.