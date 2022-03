Blitz und Donner : Gewitterzelle rollt über Luxemburg

LUXEMBURG – Und schon wieder Blitz und Donner: Eine Gewitterfront hat sich aus Richtung Süden auf den Weg nach Luxemburg gemacht. Um 14 Uhr ging das Spektakel los.

Neue Woche, neue Gewitter: Das schlechte Wetter lässt das Großherzogtum nicht in Ruhe. Der gelbe Alarm, mit dem Meteolux vor Unwettern warnt, ist inzwischen Dauerzustand. Der Luxemburger Wetterdienst warnt auch abermals vor Starkregen. Bis zu 15 Liter könnten an diesem Donnerstag innerhalb von drei Stunden auf das Land herabfallen. «Eine Gewitterzelle rollt von Differdingen aus in Richtung Norden», sagt ein Sprecher von Meteolux. «Wir rechnen bis 20 Uhr mit starkem Regen.»