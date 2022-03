Yellowstone-Nationalpark : Geysir spuckt Schnuller, Münzen und Beton

Eine heiße Quelle im US-Nationalpark Yellowstone hat bei einem ihrer seltenen Ausbrüche den Abfall mehrerer Jahrzehnte ausgespuckt.

Es war der stärkste Ausbruch des Geysirs seit 1957. Mitte September spuckte die Ear Spring genannte Quelle im US-Nationalpark Yellowstone heißes Wasser, Dampf und kleineres Gestein in bis zu zehn Meter Höhe aus. So selten das Spektakel, so kurios, was die Parkwächter nach dem Ausbruch rund um den Geysir entdeckten: Abfall aus mehreren Jahrzehnten.