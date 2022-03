Mit 75 Jahren : «Ghostbusters»-Regisseur Ivan Reitman ist tot

Der Regisseur und Produzent Ivan Reitman ist tot. Reitman sei im Alter von 75 Jahren am Samstagabend im Schlaf gestorben, wie seine Familie mitteilt.

Reitman war bekannt für derbe Komödien, feierte seine größten Erfolge aber mit der «Ghostbusters»-Reihe, deren erster Film 1984 ins Kino kam. Nun ist er im Alter von 75 Jahren am Samstagabend in seinem Haus in Montecito in Kalifornien im Schlaf gestorben, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AP mitteilte.