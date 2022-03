Multiplayer-Spiel : «Ghostbusters: Spirits Unleashed» kommt

Der asymmetrische Multiplayer-Titel «Ghostbusters: Spirits Unleashed» lässt euch in die Haut der Kult-Geisterjäger schlüpfen – oder zum Geist werden.

«Ghostbusters: Spirits Unleashed» vom Multiplayer-erfahrenen Entwicklerstudio IllFonic soll noch im vierten Quartal 2022 erscheinen. Ihre Ecto-1 anschmeißen dürfen die Spieler dann auf PC via Epic Games Store, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X|S und Xbox One. Ausgerüstet mit Protonenrucksack, Geisterfalle und dem nützlichen P.K.E. Meter, machen sich vier mutige Ghostbusters auf die Jagd nach einem bösartigen Geist, der öffentliche Orte terrorisiert.

Spieler können auch zum Geist werden

Als Geist haben die Spieler die Aufgabe, nichtsahnende Bürger an verschiedenen Orten zu erschrecken und für mächtig radau zu sorgen. Der Geist hat natürlich keine Angst vor den Ghostbusters, denn er kann fliegen und zwischen den Rifts teleportieren. Wenn sie sich in Objekten verstecken, können sie an den Jägern vorbeischleichen und Passanten erschrecken. Sollte das nicht reichen, können Schleim und gespenstische Lakaien helfen.