Gianni Infantino: «Die Fifa hatte mal wieder recht – wie immer»

Gianni Infantino ist mit der Frauen-WM in Australien und Neuseeland glücklich.

Die Fußball-WM der Frauen hat dem Weltverband Fifa Rekordeinnahmen beschert. Fifa-Präsident Gianni Infantino sagte am Freitag in Sydney, das Turnier habe Einnahmen in Höhe von über 500 Millionen Euro generiert. «Es sind einige Stimmen laut geworden, dass es zu viel kostet, dass wir nicht genug Einnahmen haben werden und dass wir subventionieren müssen», sagte der Schweizer.