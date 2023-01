Fußball: Gibt es bald ein Pelé-Stadion in Luxemburg?

Ein Stadion in Kolumbien und die Allee vor dem legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro tragen nun den Namen des am 29. Dezember verstorbenen Idols.

Mehrere Länder haben sich bereits dafür entschieden

