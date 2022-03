Vom Aussterben bedroht : Gibt es bald keine Telefonzellen mehr?

LUXEMBURG - Fast jeder hat ein Handy. Wer braucht da noch eine Telefonzelle? Die Häuschen verschwinden in einigen Ländern ganz. Nicht so in Luxemburg.

Erinnern Sie sich noch, wann Sie das letzte Mal jemanden aus einer Telefonzelle angerufen haben? Oder wo sie zuletzt eine Telefonzelle gesehen haben? Auch in Zeiten, in denen fast jeder überall auf seinem Handy erreichbar ist, prägen die gelben und grauen Kabinen noch immer das Straßenbild. Luxemburg zählt noch 621 Telefonzellen (siehe Infokasten) und will diese auch nicht abschaffen – anders als die belgischen Nachbarn. Dort sollen alle Telefonhäuschen bis 2015 verschwinden.

«Die Telefonzellen werden weiterhin genutzt», bestätigt Olivier Mores, Sprecher der POST. Im Schnitt wird jedes öffentliche Telefon 6,7 Stunden lang im Monat genutzt. Das ist zwar doppelt so wenig im Vergleich zu 2008, als noch 14,7 Stunden aus jeder Telefonzelle angerufen wurde. Aber im Vergleich zu Belgien, wo im Schnitt noch 14 Minuten pro Monat im Häuschen telefoniert wird, ist das viel. Was die Instandhaltung der Telefonzellen kostet, ist unterdessen nicht bekannt.

Doch wer nutzt die Telefonzellen noch? «Wir kennen den Durchschnittsnutzer nicht, vielleicht weiß die NSA das besser», sagt Mores und scherzt. «Denn wir überwachen die Telefonzellen nicht mit Kameras und das ist ja auch gut so.» Doch die POST weiß, dass vor allem diejenigen, die lange Auslandsgespräche für wenig Geld führen wollen, dafür oft öffentliche Telefone nutzen. Das betrifft Anrufe in Länder wie die Kapverden, Brasilien, Serbien oder die Ukraine.

Die POST dürfte die Telefonzellen auch gar nicht abmontieren. Denn ein Gesetz vom 27. Februar 2011 verpflichtet den Telekomanbieter «öffentliche und zu bezahlende Telefonanlagen und andere Anlagen mit öffentlichem Zugang zu Fernsprechern» zur Verfügung zu stellen. Wie viele Telefonzellen die POST erhalten muss, ist – anders als in Frankreich, wo auf 1‘000 Einwohner eine Telefonzelle kommt - nicht vorgeschrieben. «Für uns sind die Telefonzellen eine wichtige Dienstleistung, denn sie können jemanden aus der Patsche helfen, der sein Handy vergessen hat oder wenn der Akku leer ist oder auch älteren Menschen, die es mit der neuen Kommunikationstechnik nicht so haben», erklärt POST-Sprecher Mores.

(Fatima Rougi/L'essentiel)

Und bei den Nachbarn? Belgien: Während Belgien seine Telefonzellen bis 2015 alle abschafft, dürften in Deutschland und Frankreich wenigstens einige Exemplare erhalten bleiben. Frankreich: Die französische Telekom ist gesetzlich verpflichtet, in allen Gemeinden mit mindestens 100 Einwohnern eine Telefonzelle zu erhalten. Doch die Telekomaufsichtsbehörde Arcep hat vor kurzem die Regierung aufgefordert, diese Verpflichtung abzuschaffen. Deutschland: Die Deutsche Telekom muss ebenfalls eine Grundversorgung sichern. Derzeit werden alle Telefonzellen abmontiert, die 2013 weniger als 50 Euro Umsatz gemacht haben. Es stehen noch etwa 40‘000 Telefonzellen.