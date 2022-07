Für mehr Flexibilität: Gibt es bald Sprachen «à la carte» an luxemburgischen Schulen?

Wie soll die Schule von morgen aussehen? Für Bildungsminister Claude Meisch muss sie vielfältig sein und sollte an die Schüler angepasst werden. Er sieht in den sechs öffentlichen internationalen Schulen «ein Symbol für die Modernisierung unseres Schulsystems, das den Bedürfnissen unserer Schüler und der Vielfalt an Kulturen und Muttersprachen besser gerecht wird».