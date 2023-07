4,25 Prozent: «Gieriges Biest Inflation bekämpfen»– EZB erhöht Leitzins erneut

Noch nie gab es so viele Zinserhöhungen in einem Jahr.

Im Kampf gegen die Inflation nach der US-Notenbank am Mittwoch hebt nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins weiter an, von vier auf 4,25 Prozent, wie die EZB am Donnerstagnachmittag mitteilt. Zu diesem Zins können sich die Banken Geld bei der EZB besorgen. So hoch war der Leitzins zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise Anfang Oktober 2008.