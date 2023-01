Nordrhein-Westfalen : Giftanschlag geplant? Spezialeinheit verhaftet nach FBI-Tipp zwei Männer

Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant wurde zusammen mit seinem Bruder am späten Samstagabend in seiner Wohnung verhaftet. Der Mann steht unter Verdacht, einen Giftanschlag geplant zu haben.

Bei der Durchsuchung im Ruhrgebiet wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags haben die Ermittler in der Wohnung des Verdächtigen keine Giftstoffe gefunden. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

FBI informierte deutsche Behörden

Polizeibekannter Bruder ebenfalls verhaftet

Bei dem Einsatz wurde außerdem der Bruder des 32-Jährigen festgenommen, der sich bei dem Zugriff der Polizei zufällig in der Wohnung des 32-Jährigen in Castrop-Rauxel aufhielt. Dieser war der Polizei zwar zuvor bekannt, allerdings aus Gründen, die nicht mit islamistischem Terror zusammenhängen. Ob er in die mutmasslichen Anschlagspläne eingeweiht war, steht noch nicht fest. Die Männer sollen sich beide seit 2015 in Deutschland aufhalten.