Platinblonde Haare - Gigi Hadid sieht komplett verändert aus

So sieht Gigi Hadid nicht mehr aus. Pünktlich zum Frühling färbt das Model seine Haarpracht platinblond.

Zugegeben, die Mähne von Gigi Hadid musste in letzter Zeit einiges mitmachen. Das naturblonde Topmodel färbte seine Haare für die Met Gala im vergangenen September erst in ein strahlendes Rotbraun. Bis Anfang des Jahres blieb sie dabei. Dann folgte der Schritt zurück zum Naturton. Wars das? Von wegen! Für die Fashion-Show von Versace musste sie ihre Brauen bleichen. Und nun – hat sie scheinbar gefallen im platinblonden Look gefunden und den Rest ihrer Haarpracht angepasst.