Tennis : Gilles Müller nominiert sein Team für den Davis Cup

LUXEMBURG – Die luxemburgische Davis-Cup-Mannschaft, die in der Gruppe Europa III antritt, spielt vom 22. bis 25. Juni in Montenegro. Vier Spieler wurden nun vom Kapitän nominiert.

Auf welche Gegner die Luxemburger Tennis-Herren treffen, wird am 21. Juni ausgelost. Möglich sind die Teams aus Armenien, Georgien, Liechtenstein, Nordmazedonien, Moldawien, Zypern und Montenegro. Bei dem Turnier werden zwei Gruppen gebildet. Die ersten drei Mannschaften ziehen in die Play-offs ein, wo es um den Aufstieg in die Gruppe Europa II geht. Zwei Nationen steigen in die Gruppe Europa IV ab.