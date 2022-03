Tennis : Gilles Muller kratzt an den Top 20

Luxemburgs Tennis-Ass hat sich in der Weltrangliste in dieser Woche um einen Platz nach oben gearbeitet. So hoch war «Mulles» noch nie klassiert.

Gilles Muller könnte demnächst den Sprung unter die besten 20 Tennisspieler der Welt schaffen. AFP/Kevin C. Cox

Gilles Muller hat sich gegenüber der Vorwoche in der ATP-Weltrangliste um einen Platz verbessert und steht nun auf Rang 21 – die beste Position seiner Karriere. Zuletzt stand der luxemburgische Tennisspieler im Halbfinale beim Turnier in Atlanta, wo er gegen den US-Amerikaner John Isner ausschied.

Einen Sprung um vier Plätze machte «Mulles» bereits nach seinem sensationellen Sieg im Mammut-Match gegen Rafael Nadal beim Turnier in Wimbledon. In dieser Woche tritt der gebürtige Schifflinger in Washington an.