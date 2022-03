Wimbledon : Gilles Muller schafft den Sprung in die Hauptrunde

Luxemburgs Nummer 1 im Tennis schlägt den Spanier Menendez klar in drei Sätzen und steht nun in der ersten Runde des Hauptbewerbs.

Luxemburgs Tennis-Ass Gilles Muller hat die 1. Hauptrunde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon erreicht. Die Nummer 102 der Weltrangsliste schlug den Spanier Adrian Menendez-Maceiras (ATP 170) am Donnerstag in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 7:6 (3).