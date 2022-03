ATP-Tour : Gilles Muller scheitert erneut in Runde eins

Der luxemburgische Tennisprofi ist beim Turnier von Los Cabos in Mexiko in der ersten Runde gescheitert. Er verlor klar gegen den Franzosen Quentin Halys.

Gilles Muller ist in der Weltrangliste im freien Fall.

Derzeit sieht es nicht so aus, als käme Gilles Muller noch einmal in Fahrt. Der Tennisprofi aus Luxemburg, der zum Ende der Saison seine Karriere beendet, musste – wie schon so oft auf der diesjährigen ATP-Tour – ein frühes Turnieraus hinnehmen.