Turnier in Miami : Gilles Muller startet im Konzert der Großen

Die absolute Tennis-Elite ist beim ATP-Turnier in Miami am Start, das am Dienstag beginnt. Der Luxemburger Gilles Muller ist mittendrin.

Das könnte Mullers erster Gegner sein: Malek Jaziri aus Tunesien. DPA/Michael Nelson

Djokovic, Nadal, Nishikori, Murray, Raonic, Wawrinka, Berdych. Sieben der aktuellen Top-Ten-Spieler der Tennis-Weltrangliste sind beim Turnier in Miami dabei. Geht man nach der Besetzung, ist dieses Aufeinandertreffen der Branchengiganten nicht weniger brisant als ein Grand-Slam-Turnier. Für Gilles Muller ist es ein Test. Spielt der Luxemburger im Konzert der Großen nur die zweite Geige? Oder ist er bereit für die ganz großen Siege? Am Dienstag geht es los.

Das sich der 31-Jährige seinen Platz unter den Spitzenspielern durch seine guten Leistungen der vergangenen Monate erarbeitet hat, wird schon beim Blick auf die Setzliste deutlich. Die Nummer 34 der Welt bekommt in Runde Eins ein Freilos und trifft dann auf den Tunesier Malek Jaziri (82.) oder einen Qualifikanten. Wann das Duell stattfindet, steht noch nicht fest. Im Erfolgsfall wartet dann wohl der topgesetzte Novak Djokovic, mit dem sich Muller bereits bei den diesjährigen Australian Open einen heißen Kampf geliefert hat. Das Konzert der Großen kann beginnen.

Weniger großspurig wird der Auftritt von Mandy Minella beim ITF in Palm Harbour in Florida. Die 29-jährige Luxemburgerin trifft am Mittwoch auf die Österreicherin Patricia Mayr-Achtleitner, die auf Weltranglistenplatz 135 ganze 73 Positionen besser platziert ist als die Luxemburgerin. Minella will dort für eine Überraschung sorgen.