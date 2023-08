Gipfel in Südafrika: Brics-Gruppe präsentiert sechs Neuzugänge

Nach Angaben der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor haben etwa 40 Staaten mehr oder weniger verbindlich Interesse an einer Brics-Mitgliedschaft bekundet, 23 davon konkret.

Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Bündnis an.

Der Iran, Saudiarabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien sollen neue Mitglieder der Brics-Gemeinschaft wichtiger Schwellenländer werden. Das wurde am Donnerstag auf einem Gipfeltreffen in Südafrika mitgeteilt.

Jetzt will die Gruppe zu «Brics plus» werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen. Ziel ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Auch ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als globale Leitwährung möchten die Brics-Länder reduzieren.

40 Länder sollen Interesse zeigen

Der zweite Tag des Gipfels am Mittwoch wurde vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine überschattet. Die Präsidenten von Brasilien und Südafrika warben erneut für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. «Wir unterschätzen nicht die Schwierigkeiten, Frieden zu erreichen, aber wir können auch nicht gleichgültig gegenüber dem Tod und der Zerstörung sein, die jeden Tag geschehen», sagte Lula.