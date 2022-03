Autobahnbrücke : Giraffe erleidet «Hangover»-Tod

Eine Giraffe in einem Transporter kommt nicht unter jeder Brücke hindurch. Was im Film «Hangover» noch lustig war, ist in Südafrika traurige Realität geworden.

Wenn «Hangover» real wird: In Südafrika verstarb eine Giraffe, weil ihr Kopf während des Transports gegen eine Brücke knallte. Keystone

Zwei Giraffen wurden in Südafrika auf dem Johannesburg N1 Motorway transportiert. Ihre Köpfe ragten aus dem Transporter – für eine der beiden Giraffen zu weit: Ihr Kopf prallte gegen eine Brücke. Es war wohl genau wie im Film «Hangover 3» (siehe Video).

Wie die BBC mitteilte, wurden die Tiere nach dem Unfall zum Tierarzt gebracht. Die National Society for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) teilte mit, dass eine der beiden Giraffen bereits tot war. Die Tiere sollte ursprünglich zu einer Wildfarm außerhalb von Johannesburg transportiert werden.

Thinus Botha fuhr gemäß seines Twitter-Accounts direkt hinter dem Transporter: