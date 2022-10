Johannesburg : Giraffe trampelt in Südafrika Kleinkind tot und verletzt Mutter

In einem Wildtierpark in Südafrika kam ein 16 Monate altes Kind durch eine Giraffe um. Seine Mutter wurde schwer verletzt.

Ein Kleinkind ist in einem Wildtierpark in Südafrika von einer Giraffe totgetrampelt worden, die Mutter des Kindes wurde schwer verletzt. Eine Untersuchung solle klären, wie es dazu kam, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das 16 Monate alte Kleinkind erlag seinen schweren Verletzungen unmittelbar nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag. Die 25-jährige Mutter des Kindes werde noch im Krankenhaus behandelt.