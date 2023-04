Luxemburg: Glacis-Parkplatz in der Hauptstadt soll Wohnungen weichen

Um das Wohnungsproblem in der Hauptstadt zu bekämpfen, hat die neue Partei Fokus am Mittwoch einen Vorschlag unterbreitet. In ihren Augen sei der Glacis das ganze Jahr über durch einen Parkplatz blockiert und dies wollen sie nun ändern. Außer Parkmöglichkeiten, biete der Glacis aktuell «nichts Attraktives. Das ist schade, daraus könnte man einen geselligen Ort machen», erklärt der Parteivorsitzende Marc Ruppert gegenüber L'essentiel.

Einziger Haken an der Sache ist allerdings die allsommerliche Schueberfouer. «Die muss da weg. Sie hat auf dem Glacis ohnehin ihre Grenzen erreicht. Da braucht es Sicherheitspersonal, das das Ganze absichert», sagt Ruppert. Der Fokus-Kandidat schlägt vor, die Messe «an einem anderen Ort zu verlegen, eventuell auf Gemeindegrundstücken in der Nähe von Kockelscheuer, mit besserer Erreichbarkeit. Das Oktoberfest fände schließlich auch nicht im Münchener Stadtzentrum statt. Dass die Messe während einiger Wochen im Jahr stattfindet, sei kein überzeugendes Argument, um jedes andere Projekt am Glacis zu blockieren, merkt die Partei an.