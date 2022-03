Relegations-Rückspiel : Gladbach kämpft heute um den Klassenerhalt

Mit einem hauchdünnen 1:0-Vorsprung geht Borussia Mönchengladbach ins Relegations-Rückspiel beim VfL Bochum und will den Klassenverbleib sichern.

Mit dem in letzter Sekunde durch Igor de Camargo gesicherten 1:0 (0:0)-Erfolg im Hinspiel am vergangenen Donnerstag hat sich der Erstligist einen bescheidenen, aber wichtigen Vorsprung im Kampf um den Klassenverbleib erarbeitet. «Jetzt müssen wir das positiv zu Ende bringen», forderte Abwehrchef Martin Stranzl.

Vier Tage vor der mit Spannung erwarteten Jahreshauptversammlung könnten die Gladbacher mit der Fortsetzung ihrer kleinen Erfolgsserie nicht nur ihr sportliches Wunder feiern, sondern auch für Rückenwind in der Chefetage sorgen. Seit fünf Spielen sind die Borussen unbesiegt, haben in der Zeit nur einen Gegentreffer kassiert und schafften unter ihrem neuen Trainer in 13 Spielen 23 Punkte. «Wir haben immer an unsere Chance geglaubt, auch wenn wir in der Öffentlichkeit schon als erster Absteiger feststanden», sagte Sportdirektor Max Eberl.