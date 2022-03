Transfer : Gladbach leistet sich Granit Xhaka

Borussia Mönchengladbach legt für den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka dem Vernehmen nach 8,5 Millionen Euro auf den Tisch.

Granit Xhaka spielt nächste Saison in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach stößt bei der Verstärkung des Kaders in neue Dimensionen vor. Für den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka griff der Fußball-Bundesligist tiefer denn je in die Vereinskasse.

Dem Vernehmen nach zahlt der Tabellenvierte rund 8,5 Millionen Euro an den FC Basel. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2017. «Bei unseren Bemühungen um Granit Xhaka standen wir in Konkurrenz zu einer ganzen Reihe von europäischen Topclubs und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn zu Borussia zu holen», sagte Sportdirektor Max Eberl.

Xhaka: «Ich bin überglücklich»

Xhaka gilt als Wunschspieler von Landsmann und Borussen-Coach Lucien Favre. Nach einer sportärztlichen Untersuchung waren die letzten Zweifel an einer Verpflichtung ausgeräumt. Der im Kosovo geborene Profi gehörte seit der Saison 2010/11 zum Kader des diesjährigen Schweizer Double-Gewinners aus Basel. «Ich bin überglücklich, dass der Vertrag jetzt unterschrieben ist. Die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe mich von Anfang an für Borussia entschieden, weil es ein fantastischer Verein ist», wird Xhaka in einer Vereinsmitteilung vom Freitag zitiert.