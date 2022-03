Jordi Bongard : Gladbach-Talent stirbt mit nur 20 Jahren

Trauer bei Gladbach. Nachwuchsspieler Jordi Bongard ist tot. Der 20-jährige ist bei einem Autounfall verunglückt.

Unfassbar traurige Nachrichten aus Deutschland. Bundesligist Borussia Mönchengladbach teilt am Donnerstag mit, dass Jordi Bongard mit nur 20 Jahren sein Leben verloren hat. Der Verteidiger spielte in der U23 der «Fohlen». Bongard starb in der Nacht auf Donnerstag bei einem tragischen Auto-Unfall.