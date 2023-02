Rheinland-Pfalz : Gläubiger beraten über Verkaufspoker um Flughafen Hahn

LAUTZENHAUSEN – Am morgigen Dienstag wird über die Zukunft des insolventen Flughafens beraten. Voraussichtlich soll er an den Nürburgring gehen.

Der Nürburgring will den Flughafen Hahn.

Über den geplanten Verkauf des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn an einen russischen Investor beraten an diesem Dienstag Gläubiger des Airports. Hinter verschlossenen Türen (14 Uhr) sind am Insolvenzgericht Bad Kreuznach im Zehn-Minuten-Takt besondere Gläubigerversammlungen von vier Hahn-Schwestergesellschaften terminiert. Danach wird eine öffentliche Erklärung des Insolvenzverwalters Jan Markus Plathner erwartet. Die insolvente Betreibergesellschaft Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) hat dagegen einen eigenen Gläubigerausschuss und benötigt daher keine Gläubigerversammlungen.