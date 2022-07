Großregion : Gläubiger billigen Verkauf des Airports Hahn – Verwalter optimistisch

BAD KREUZNACH – Der Insolvenzverwalter des Flughafens Hahn erwartet Starts auch noch in einem Jahr. Er sei optimistisch, sagt der Jurist Plathner. Beim Wettbewerb für Hahn-Investoren habe es Prüfungen auf Geldwäsche und Finanzkraft gegeben.

Es sei positiv, dass die Käuferin der Mehrheit der Hahn-Anteile, die Swift Conjoy GmbH, alle Mitarbeiter übernehmen wolle, ergänzte der Frankfurter Jurist am Insolvenzgericht Bad Kreuznach. Auf die Frage, ob er an einem Flugbetrieb auch noch in einem Jahr im Hunsrück glaube, sagte Plathner: «Ja». Er sei optimistisch.

An dem Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Frankfurt sind die Frankfurter Swift Group und das englische Unternehmen Conjoy Investment Partners beteiligt. Swift entwickelt nach eigener Aussage seit mehr als zehn Jahren Immobilienprojekte. Conjoy Investment ist laut dem Sprecher des Insolvenzverwalters erst 2021 von Unternehmern der Luftfahrt-, Flughafen- und Reise-Branche gegründet worden.

Keine tiefgehende Konzeptprüfung

Die Swift Conjoy GmbH setzte sich in einem Bieterwettbewerb durch. Insolvenzverwalter Plathner sagte, bei diesem «diskriminierungsfreien Prozess» habe es bestimmte Standardprüfungen gegeben, beispielsweise um Geldwäsche auszuschließen oder – «in dem Rahmen, in dem wir das können» – die Finanzkraft der Interessenten zu analysieren. Deren Konzepte seien ebenfalls begutachtet worden, allerdings nicht mit einer wirklich «tief gehenden Prüfung». Aber die angekündigte Fortführung des Flugbetriebs und Übernahme aller Mitarbeiter zeige, «dass man auch ein dahinterstehendes Konzept hat». Die neuen Gesellschafter hätten Erfahrung mit Immobilien und Luftverkehr.

Eigentliches Ziel eines Insolvenzverfahrens sei der Verkauf von Grundstücken und Betriebsmitteln. Die Erlöse würden an die Gläubiger verteilt. Auch das Land Hessen werde als bisheriger Hahn-Minderheitsgesellschafter in Gespräche über Finanzen einbezogen. Während die Swift Conjoy GmbH laut Plathner als neue Betreiberin des Airports auftritt, wird die bisherige Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) als Vorgängerin abgewickelt. Das könne mehrere Jahre dauern.

Passagier- und Frachtflugbetrieb ausbauen

Plathner begründete seinen Optimismus für die Zukunft des einzigen größeren Flughafens in Rheinland-Pfalz auch damit, dass es in den vergangenen Monaten im Insolvenzverfahren gelungen sei, «den Flughafenbetrieb mit einer schwarzen Null oder einer roten Null, wie auch immer man will, zu führen». Mehr Details zur Zukunft am Hahn könnten künftig die Käufer mitteilen. «Ich bin nicht der Sprecher der Investoren, ich bin der Sprecher der Gläubiger», betonte der Jurist.