Saarland : Glatteis verursachte mehr als 100 Unfälle – ein Auto stürzte von Brücke

Glatteis hat am Montagmorgen den Verkehr im Saarland ausgebremst und zu Unfällen geführt: Nach Angaben der Saarbrücker Zeitung meldete die Polizei bis zum Mittag rund 130 glättebedingte Unfälle. In Friedrichsthal starb etwa ein 64 Jahre alter Autofahrer nachdem er auf einer abschüssigen und leicht kurvigen Strecke bei laut Polizei erheblicher Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Wagen kollidierte mit einer Schutzplanke, schleuderte über die Fahrbahn, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte rund fünf Meter tief auf einen Gehweg. Das Auto habe sich im Fallen überschlagen und sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann, der alleine im Auto war, starb noch an der Unfallstelle.

In Saarbrücken sorgte Glätte am Montagmorgen dafür, dass die Busse des Verkehrsbetriebs Saarbahn für rund 45 Minuten nicht fuhren. Pendler mussten sich auf Verspätungen einstellen. Besonders schwierig sei die Situation in den höher gelegenen Außenbezirken gewesen, sagte eine Sprecherin der Saarbahn. Nach rund einer dreiviertel Stunde gegen 6 Uhr sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. In den Außenbezirken kam es auch danach zeitweise noch zu Fahrtausfällen und Verspätungen.