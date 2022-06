Wirbel um Tennis-Star : «Glaubten, wir drehen Porno» – Gestöhne von Thiem sorgt für Polizei-Einsatz

Nachbarn des Tennis-Clubs im österreichischen Traiskirchen deuteten die Stöhner von Dominic Thiem als nicht jugendfreie Aktivität – und riefen kurzerhand die Polizei.

Die Akademie in Traiskirchen gehört Dominic Thiems Vater Wolfgang (l.).

Unerwarteter Besuch im Training: Bei Dominic Thiems kurzem Aufenthalt im niederösterreichischen Traiskirchen tauchte plötzlich die Polizei auf. Diese wurde von Nachbarn des lokalen Tennis-Clubs gerufen. Weshalb? Die frommen Anwohner dachten, dass das Gestöhne der Weltrangnummer 352 nicht etwa von der harten Arbeit an Thiems Vorhand stammte, sondern von Geschlechtsverkehr.

Wie Thiem nach dem Vorfall gegenüber österreichischen Medien erklärte, sei dies nicht das erste Mal gewesen, dass sich Leute beschwerten. «Ich kenne das, seit ich klein bin», so der 28-Jährige. Es sei so weit verständlich, schließlich handle es sich schon um laute und eigenartige Geräusche.

Nicht das erste Mal

Und der US-Open-Sieger von 2020 legt nach: «Ich habe oben ohne trainiert, alle haben meinen Körper so gut gefunden, dass sie geglaubt haben, wir drehen einen Porno da.» Die Präsidentin des Clubs, Barbara Muhr, konnte das Missverständnis schließlich sehr schnell aufklären.

Die Tennis-Schule in Traiskirchen wird von Thiems Vater Wolfgang geführt. Sohn Dominic fliegt kommende Woche nach Barcelona, wo er sich weiter auf seine Rückkehr an die ATP-Tour vorbereiten will. Wegen schlechter Resultate nach zuletzt langer Verletzung verzichtete Thiem auf die Rasensaison.