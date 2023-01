Französischer Filmpreis : Zwei Luxemburger Animationsfilme für Césars nominiert

LUXEMBURG – Erneut sind Koproduktionen aus Luxemburg beim nationalen Filmpreis Frankreichs vertreten – und zwar doppelt. Einer von beiden könnte also den vierten César ins Großherzogtum holen.

Die César-Verleihung findet im Februar in Paris statt.

«Le petit Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?»

«Ernest & Celestine: le voyage en Charabie»

Sie treten gegen den Film «Ma famille Afghane» an. Die Preisverleihung findet am 24. Februar im «Olympia» in Paris statt.