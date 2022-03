New York : Glöckner Xavier Bettel eröffnet den Börsentag

LUXEMBURG/NEW YORK - Der luxemburgische Regierungschef durfte am Montag die Eröffnungsglocke an der New Yorker Börse läuten. Es war eine Geste mit Symbolkraft.

Xavier Bettel spaziert über das Parkett der New Yorker Börse. Twitter

Die New York Stock Exchange hing das Ereignis an die sprichwörtliche große Glocke: Luxemburgs Premier Xavier Bettel wurde am Montag die Ehre zuteil, das Geschäft am größten Aktienhandelsplatz der Welt mit dem traditionellen Glockenschlag einzuläuten. Auch die luxemburgischen Nationalfarben Rot-Weiß-Hellblau waren auf den Bildschirmen und an der Fassade der New Yorker Börse präsent.

Bettel nimmt in New York an der 72. Generalversammlung der Vereinten Nationen teil. Der Regierungschef erklärte mit einem breiten Lächeln, er fühle sich geehrt, an dieser Tradition teilhaben zu dürfen. Das symbolträchtige «Bellringing»-Ritual durften bereits viele Firmenchefs, Politiker und Stars vollziehen. Neben Xavier Bettel standen bereits Persönlichkeiten wie Nelson Mandela, Jon Bon Jovi und auch die Comicfigur SpongeBob auf dem Podest über dem Börsenparkett.

Nach seinem Aufenthalt im «Big Apple» reist Bettel weiter an die Westküste der USA, wo diverse Firmenbesuche auf dem Programm stehen.