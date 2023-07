«Spiderman»-Star: «Glücklich wie noch nie» – Tom Holland hat dem Alkohol abgeschworen

«Ich war so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich konnte besser schlafen, ich konnte besser mit Problemen umgehen», schwärmt er in einer neuen Folge des Podcasts «On Purpose with Jay Shetty».

Erst letztes Jahr verkündete Tom Holland, dass er sich von Instagram zurückzieht. Nun folgt ein weiterer Meilenstein in seinem Leben. Der «Spider-Man: No Way Home»-Darsteller hat dem Alkohol abgeschworen. «Das ist ehrlich gesagt das Beste, was ich je getan habe. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre nichts getrunken. Es kommt mir nicht einmal in den Sinn», sagte der 27-Jährige in einer am Montag erschienenen Folge des Podcasts «On Purpose with Jay Shetty».