Luxemburg: Glückspilz verwandelt Zwei-Euro-Wetteinsatz in fast 230.000 Euro

Nicht so bei einem Luxemburger Tipper mit offenbar äußerst glücklichem Händchen am vergangenen Sonntag: Wie die Nationallotterie am Dienstag mitteilt, ist einem Zocker mit einem Wetteinsatz von gerade einmal zwei Euro ein beachtlicher Coup gelungen. Dieser hatte nämlich beim Quinté+ auf das richtige Pferd gesetzt und damit einen Gewinn von satten 229.798 Euro einkassiert.

Zu welchem Glückspilz der Tippschein gehört, ist bislang unbekannt. Seit 2012 bietet die Nationallotterie auch Pferdesportwetten an. Der Gesamterlös aus den Wetteinnahmen der Lotterie geht über das Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte an soziale, kulturelle, ökologische oder auch sportliche Projekte. Seit ihrer Gründung im Jahr 1945 konnte die Nationallotterie so 500 Millionen Euro an das Hilfswerk spenden.