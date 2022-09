Erstes Kind: GNTM-Gewinnerin Sara Nuru wird Mutter

1 / 3 Sara Nuru verkündete am Freitag in der «NDR Talkshow» ihre Schwangerschaft. IMAGO/Future Image Die Hälfte sei überstanden. Wie weit sie genau ist, will sie nicht verraten. imago images/Eventpress Mittlerweile lebt die GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2009 in Zürich und pendelt geschäftlich ein Mal im Monat nach Berlin. DUKAS

Sara Nuru könnte derzeit nicht glücklicher sein: Die Unternehmerin erwartet ihr erstes Kind. Das verriet die GNTM-Gewinnerin aus dem Jahr 2009 am Freitag überraschend in der «NDR Talkshow». «Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking-News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs», sagte Moderatorin Bettina Tietjen (62) aufgeregt, als sie das Gespräch mit dem einstigen Model begann. «Breaking-News, ich werd’ ganz rot», erwiderte die 33-Jährige verlegen, bevor sie bestätigt, in freudiger Erwartung zu sein.

Die erste Hälfte ihrer Schwangerschaft sei bereits geschafft. Doch wie weit Nuru effektiv ist, wollte sie nicht verraten, da sie anderenfalls ein «schlechtes Omen» befürchtet. Auf ausgiebige Shopping-Touren, um Strampler und Co. zu kaufen, wird sie vorerst verzichten, denn ihre Schwester Sali habe selbst erst vor fünf Monaten ein Kind bekommen – und die Babykleidung wird innerhalb der Familie weitergegeben. «Das ist nachhaltig», erklärt Sara.

Nachhaltigkeit ist für die beiden ein wichtiges Thema. 2016 gründeten die Schwestern gemeinsam die Firma «nuruCoffee», die durch den Verkauf von Kaffee äthiopische Frauen mit Mikrokrediten unterstützt. Das Timing der Schwangerschaft passt geschäftlich bestens: «Wir geben uns jetzt die Klinke in die Hand. Wenn sie zurückkommt, bin ich gefühlt dann weg», meint Nuru. Es sei tatsächlich nicht einfach, ein Unternehmen aufzubauen und dies mit der Familienplanung zu vereinbaren. «Das spüren wir jetzt. Aber meine Schwester hat jetzt eben ihr Baby in Calls dabei, das funktioniert schon. Das haben Millionen von Frauen vor mir geschafft, also werde ich das auch.»