Alex Mariah Peter : «GNTM»-Siegerin zeigt ihr operiertes Sixpack

Nur in Unterwäsche posierte Alex Mariah Peter (25) – sie siegte bei der 16. Staffel von «Germanys Next Topmodel» auf Instagram – und sorgte bei Ihren Fans für Schnappatmung: «Wooow, wie heiß bist du denn!?», fragen User. Schuld daran ist aber nicht die nackte Haut, sondern ihr durchtrainierter Bauch. Am Bild ist nämlich ein ordentliches Sixpack zu sehen, welches bislang nicht vorhanden war.