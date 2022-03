Von Böhmermann eingeschleust? : GNTM-Viola wehrt sich gegen Fake-Kandidatur

Kaum eine Kandidatin der diesjährigen Staffel von «Germany’s Next Topmodel» spaltet die Gemüter mehr als Viola. Mit ihrem pinken Vokuhila und ihren kuriosen Aussagen sorgt die 21-Jährige schon zum Staffelstart am 3. Februar für Misstrauen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zahlreiche Leute auf Social Media hegen die Vermutung, dass die 21-Jährige von Satire-Meister Jan Böhmermann (40) in Heidi Klums (48) Catingshow eingeschleust worden ist.