Hinter der Werbebande : Götze beim Pinkeln erwischt

Dortmunds Mario Götze bekam vor dem CL-Spiel gegen Malaga mehr Aufmerksamkeit als ihm lieb war. Eine Kamera ertappte ihn hinter der Bande beim Entleeren der Blase.

Wie einst Jens Lehmann

Schon einmal sorgte ein Pinkel-Ausflug eines Deutschen in der Champions League für ein Schmunzeln bei den TV-Zuschauern. Beim Spiel zwischen Stuttgart und Unirea Urziceni (3:1) eilte plötzlich Torhüter Jens Lehman hinter die Werbung und ging in die Hocke. Im Gegensatz zu Götze konnte der Keeper während des Spiels aber den Umweg in die Kabine wirklich nicht in Kauf nehmen.