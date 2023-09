Golden Boy Award: Fußballer-Wahl wird von Taylor Swift-Fans gekapert

Aktuell läuft die Wahl zum besten jungen Spieler der Welt – dem Golden Boy Award. Wen die Fachjournalisten am Ende küren, ist noch ungewiss, wenn man die Leserschaft von Tuttosport befragt, scheint die Sache jedoch klar . Um den «Titel» (der inofiziellen Online-Abstimmung) kämpft neben Jude Bellingham von Real Madrid auch Barcelona-Verteidiger Alejandro Balde. Der Neu-Madrilene Bellingham führt die Liste klar an, doch nicht nur wegen seiner Verdienste auf dem Platz.

Konkurrent Balde war nämlich auch auf gutem Weg. Doch dann betrat Taylor Swift die Bühne, oder besser gesagt ihre Fans. Doch warum interessieren sich Pop-Liebhaber weltweit plötzlich so sehr für einen Jugend-Award im Fußball? Nun, die «Swifties», wie sich die Fans der Sängerin selbst nennen, waren sauer auf Balde. Und das in ihren Augen aus gutem Grund, denn in einem Interview sagte der 19-Jährige nämlich: «Ob ich Taylor Swift mag? Nein, ich mag ihre Musik nicht.»